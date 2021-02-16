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Чортова дюжина для України: знову без медалей на ЧС з біатлону

16 лютого, 14:57

Олег Люлька Олег Люлька

У жіночій індивідуальній гонці найкращий результат з українок показала Анастасія Меркушина, яка стала 13-ою

Україна знову без медалей на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці. Сьогодні найкращий результат в індивідуальній гонці з наших дівчат показала Анастасія Меркушина, яка з одним промахом стала 13-ою. Решту підвела стрільба.

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Юлія Джима (4 промахи) – 32-га, Віта Семеренко (2 промахи) – 41-ша, Олена Підгрушна (4 промахи) – 43-тя.

"Золото" дісталося Маркеті Давидовій з Чехії, яка чисто відстрілялася на всіх вогневих рубежах.

Індивідуальна гонка. Жінки

  • 1. Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+0) 42:27,7
  • 2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+1+0) +27,9
  • 3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 0+1+0+0) +1:04,0
  • 13. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+0) +2:28,0
  • 32. Юлія Джима (Україна, 0+3+0+1) +4:06,4
  • 41. Віта Семеренко (Україна, 0+1+0+1) +4:39,1
  • 43. Олена Підгрушна (Україна, 1+2+0+1) +4:55,0

Анастасія Меркушина
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Анастасія Меркушина / Фото: AFP

Поки що найкращим результатом України на чемпіонаті світу залишається четверте місце в змішаній естафеті, після якого Підгрушна звинуватила "бронзову" шведку Еберг в хамських методах боротьби.

У середу, 17 лютого, індивідуальну гонку на біатлонному ЧС побіжать чоловіки. Початок – о 15:30.

Відео: Сьогодні

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біатлон збірна України з біатлону чемпіонат світу з біатлону

Джерело: Сегодня|Спорт

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