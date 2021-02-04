Русский
$ 28
33,64
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Чемпіонка України похвалилася відвертим купальником в басейні "не для простих смертних"

4 лютого, 11:44

Олег Люлька Олег Люлька

Красуня Марина Андрієнко в Туреччині прийняла омолоджуючу ванну

Чемпіонка України та світу з фітнес-бікіні Марина Андрієнко нагадала про себе, вразивши своїми формами в "басейні Клеопатри" в турецькому Памуккале. Від спортсменки-красуні у відвертому купальнику просто неможливо відірвати погляд.

"За легендою, єгипетська цариця приймала тут омолоджуючі ванни, а простим смертним не можна було занурюватися в басейні під страхом смерті. Однак це всього лише легенда, і сама Клеопатра жодного стосунку до басейну не має. Але водичка тут і справді чарівна", – поділилася враженнями від купання Марина Андрієнко у себе в Instagram

Реклама

Марина Андрієнко Відео: Instagram

Нагадаємо, в 2017 році Марина Андрієнко досягла всесвітнього визнання. У Будапешті вона тріумфувала в номінації Bikini Pro і Miss Bikini +165 і стала абсолютною чемпіонкою планети. А роком раніше Марина стала абсолютною чемпіонкою України і переможницею в категорії фітнес-бікіні понад 168 см.

Реклама

Красуня не вперше підвищує градус у соцмережах. Свого часу Марина написала, щоб її фоловери викликали пожежників: "Рівень самооцінки: викликайте пожежників, тому що я – вогонь". "Бажано машин 5-6 викликати! Такий вогонь!" – коментували тоді підписники.

Реклама

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фітнес-бікіні WAGs Марина Андрієнко

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу
Нічого собі вертуха! Боєць мало не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фуІнші
"Хлопці кричали від болю": збірну Словенії отруїли на чемпіонаті світуІнші
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світу
Російські саночники на руках повзли до фінішу. Їх вигнали з чемпіонату світуІнші
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
Такі груди стрибати не заважає? Сексуальна спортсменка готується до ОлімпіадиІнші
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фото
Дочка легенди спорту любить фотографуватися голою: неймовірно гарячі фотоІнші
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранні
За маскою красу не сховаєш: Білодід постала в новому вбранніІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти