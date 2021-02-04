Чемпіонка України похвалилася відвертим купальником в басейні "не для простих смертних"

Чемпіонка України та світу з фітнес-бікіні Марина Андрієнко нагадала про себе, вразивши своїми формами в "басейні Клеопатри" в турецькому Памуккале. Від спортсменки-красуні у відвертому купальнику просто неможливо відірвати погляд.

"За легендою, єгипетська цариця приймала тут омолоджуючі ванни, а простим смертним не можна було занурюватися в басейні під страхом смерті. Однак це всього лише легенда, і сама Клеопатра жодного стосунку до басейну не має. Але водичка тут і справді чарівна", – поділилася враженнями від купання Марина Андрієнко у себе в Instagram

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Марина Андрієнко Відео: Instagram

Нагадаємо, в 2017 році Марина Андрієнко досягла всесвітнього визнання. У Будапешті вона тріумфувала в номінації Bikini Pro і Miss Bikini +165 і стала абсолютною чемпіонкою планети. А роком раніше Марина стала абсолютною чемпіонкою України і переможницею в категорії фітнес-бікіні понад 168 см.

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Красуня не вперше підвищує градус у соцмережах. Свого часу Марина написала, щоб її фоловери викликали пожежників: "Рівень самооцінки: викликайте пожежників, тому що я – вогонь". "Бажано машин 5-6 викликати! Такий вогонь!" – коментували тоді підписники.

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