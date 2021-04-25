Русский
$ 28,06
33,81
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Чемпіонка світу безкоштовно опублікувала інтимні фото, які продає на сайті для дорослих

25 квітня, 10:35

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бойова красуня з джиу джіттсу Паті Фонтес проміняла спорт на сайт для дорослих. Дівчина заробляє на продажу інтимних фото

/ Фото: Instagram

Чемпіонка світу з джиу-джитсу Патрісія Фонтес відзначає першу річницю своєї діяльності на сайті для дорослих, де спортсменка продає інтимні фото всім бажаючим. З такої нагоди дівчина абсолютно безкоштовно опублікувала кілька своїх пікантних фото в напівпрозорій білизні.

"Це був рік, коли я назавжди змінила своє життя. Я бачу світ по-іншому, і світ теж може бачити мене іншою", – поділилася емоціями дівчина під фото в Instagram.

Реклама

Ще фото Патрісії Фонтес:

Реклама

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дівчина спортсменка джиу-джитсу WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Я готова показатися вам без волосся". Фото української гімнастки під час хіміотерапіїІнші
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фото
Гаряча велосипедистка ледь утримує груди рукою і сміється: фотоІнші
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнути
Схоже на погрозу з Хрещеного батька: Баюл попросили замовкнутиІнші
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережі
Спортсменка в мокрому купальнику підірвала соцмережіІнші
Суворе відео: Білодід показала, як розправлялася з суперницями на чемпіонаті Європи
Суворе відео: Білодід показала, як розправлялася з суперницями на чемпіонаті ЄвропиІнші
Зла Білодід після травми від росіянки пояснила невихід на фінал чемпіонату Європи
Зла Білодід після травми від росіянки пояснила невихід на фінал чемпіонату ЄвропиІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти