Чемпіонка світу безкоштовно опублікувала інтимні фото, які продає на сайті для дорослих

Бойова красуня з джиу джіттсу Паті Фонтес проміняла спорт на сайт для дорослих. Дівчина заробляє на продажу інтимних фото

/ Фото: Instagram

Чемпіонка світу з джиу-джитсу Патрісія Фонтес відзначає першу річницю своєї діяльності на сайті для дорослих, де спортсменка продає інтимні фото всім бажаючим. З такої нагоди дівчина абсолютно безкоштовно опублікувала кілька своїх пікантних фото в напівпрозорій білизні.

"Це був рік, коли я назавжди змінила своє життя. Я бачу світ по-іншому, і світ теж може бачити мене іншою", – поділилася емоціями дівчина під фото в Instagram.

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