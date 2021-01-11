Чемпіонка-красуня Білодід взяла медаль турніру з дзюдо в Катарі

Після настання Нового року спортсмени повертаються на арени. Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід на свята показала спокусливе фото в топіку, після чого виступила на турнірі серії "Мастерс" в Досі.
Колись непереможна українка зазнала поразки на другому змаганні поспіль. У своїй ваговій категорії до 48 кг Даша виграла у німкені Менц і монголки Мунхбат, але поступилася в півфіналі японці Фуне Тонаці, пише xsport.ua. Правда, потім в сутичці за бронзову медаль Білодід взяла верх над португалці Катариною Костою.
Раніше киянка півтора року не програвала. Нещодавно в Будапешті вона спробувала виступити у вазі до 52 кг, але поступилася в чвертьфіналі румунці, хоча і змогла завоювати "бронзу". Дзюдоїстка вважається однією з медальних надій української збірної на Олімпійських іграх, які відбудуться влітку цього року в Японії.
Нагадаємо, в нашому опитуванні читачів Білодід визначили найкращою спортсменкою України у 2020 році.
Дивіться, як Даша на відпочинку розважалася в Домінікані:
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