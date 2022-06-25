Була б м'ясорубка. Золота медаліста про ймовірну зустріч із росіянками

Українська синхроністка Марта Фєдіна виступає проти участі російських спортсменів у міжнародних турнірах

Марта Федіна не збирається виступати разом із росіянками / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На чемпіонаті світу з водних видів спорту українські синхроністки вибороли сім медалей. Сьогодні наші "артистки" стали чемпіонками у хайлайті, завоювавши другу золоту нагороду.

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Через військове вторгнення РФ до України, до участі у світовому форумі не допущено російських спортсменів. Одна з героїнь ЧС-2022 українка Марта Фєдіна розповіла, що сталося, якби збірна країни-агресора виступила на чемпіонаті.

"Це була б якась м'ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила… Звісно, ми з ними ніякі не друзі, 4 місяці ми ні слова не пишемо. Але коли перевіряємо Instagram, то щось висвічується, вони там на якихось шоу виступають – ось це ваш шлях. Вони зараз пишуть: "Ой, якби Росія була на цьому ЧС, то п'єдестал виглядав би зовсім інакше", – сказала Фєдіна в ефірі Сніданок з 1+1.

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Відмітимо, що Марта Фєдіна крім двох командних золотих нагород, завоювала 2 срібла в особистих виступах і одне в командному.

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