Буде, як із Ілоном Маском. Названий спосіб позбавити Росію олімпійських медалей

Дворазовий чемпіон Європи з фігурного катання боїться махінацій із коронавірусними тестами на Олімпійських іграх у Пекіні

Росія знову не буде виступати під національним прапором / Фото: Колаж: Сьогодні

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні спортсмени щодня здаватимуть ПЛР-тести. Олександр Смирнов підозрює, що їхні результати можуть бути використані проти російських фігуристів.

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"Щоденні ПЛР-тести – перебір. Усі знають, що вони можуть бути різні. Ілон Маск рік тому у різних лабораторіях здав ПЛР, і скрізь результат змінювався. Це інструмент для маніпуляції. І як би їм не скористувалися погані люди і не підставили збірну Росії. Я за це переживаю більше ніж за результати спортсменів", – заявив Смирнов в інтерв'ю Спорт-Експресу.

Раніше ми писали, що через мороз і коронавірус організатори планують відкрити Ігри-2022 лише за 100 хвилин . Головним режисером шоу, яке пройде 4 лютого, став Чжан Імоу, який знімав "Будинок літаючих кинджалів" на Прикарпатті.