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Брутальний бородань з рестлінга став жінкою і показав свою нову зовнішність

6 лютого, 13:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У світі спорту з'явився ще один трансгендер

Брутальний рестлер і зірка WWE Гейб Тафт, який виступав під псевдонімом Тайлер Рекс, оголосив себе дівчиною-трансгендером на ім'я Габби Тафт. Брутальний бородань виступав в WWE з 2009 по 2012 і славився своїми коронним прийомом "Палаючий молот". Він пішов з реслінгу, щоб більше часу проводити зі своєю дружиною Присциллой і їхньою дочкою. Однак щось пішло не так...

"Попередні вісім місяців були одними з найбільш похмурих в моєму житті. Емоційне потрясіння, пов'язане з тим, що я трансгендер і змушена дивитися в обличчя світу, кілька разів майже вбивало мене. Однак день, коли я перестала піклуватися про те, що думають інші люди , був днем, коли я дійсно стала безмежною і дозволила своєму справжньому я вийти на світло", – написала Тафт в Instagram.

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Раніше ми писали про камінг-ауті Меган Бенкс – чемпіонки світу з біатлону. 23-річній канадській спортсменці Меган Бенкс набридло приховувати те, чим вона пишається.

А ще раніше знаменитий фігурист, у партнерки якого на льоду оголилися груди, заявив, що він – гей. Чотириразовий чемпіон світу француз Гійом Сізерон зробив камінг-аут, виклавши фото з хлопцем.

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