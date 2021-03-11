Бойкот Олімпіади-2022: в США зробили заяву

Глава Національного олімпійського комітету США Сюзан Лайонс заявила, що країна не буде бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року, яка пройде в Пекіні (Китай).

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"Ми ніколи не хотіли применшувати те, що відбувається в Китаї з точки зору прав людини. Але ми не підтримуємо бойкот.

Ми впевнені, що такі бойкоти були ефективні і в минулому, зокрема, в 1980 році. Ці бойкоти тільки шкодять спортсменам, які все життя тренувалися, щоб отримати можливість представляти свою країну. Потрібно зрозуміти, які були наслідки бойкоту в 1980-му. Те, чого хотіли досягти тим бойкотом, досягнуто не було. А насправді все звелося до того, що надії і мрії великої кількості спортсменів так і не здійснилися", – заявила Лайонс.

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Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що президента США Джо Байдена закликали бойкотувати Олімпійські ігри в Китаї. У 2018 році представники ООН заявили: в їх розпорядження надійшли об'єктивні дані про те, що в виправних таборах СУАР можуть протизаконно міститися до 1 млн уйгурів.

Синьцзян-Уйгурський автономний район остаточно перейшов під владу Китаю в 1955 році. Уйгури, які сповідують іслам, довгий час боролися за незалежність. Багато уйгурів досі висловлюють бажання відокремитися від КНР і створити незалежну ісламську державу.

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