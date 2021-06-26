Вболівальник з плакатом влаштував грандіозний завал на "Тур де Франс"

Сьогодні стартувала найпрестижніша велогонка світу "Тур де Франс". І відразу – великий завал. Його причиною став неуважний уболівальник, через якого впав один з гонщиків, що і призвело до серйозної аварії на трасі.
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Глядач тримав в руках плакат і не помітив, що на нього їде пелотон. В результаті один з велогонщиків врізався в плакат і впав.
This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn- The Tweets (@Needles_Toosay) June 26, 2021
Після чого був ряд падінь інших спортсменів.
Holy shit what a massive pile up at the Tour de France. Absolute carnage pic.twitter.com/OX4lUnplc0- Jordie (@jordiebarstool) June 26, 2021
А переможцем першого етапу "Тур де Франс" став француз Жюліан Алафіліпп з команди Deceuninck-Quick Step.
Раніше ми писали, що уболівальник вкусив дівчину за груди! Вона заважала йому дивитися крикет.