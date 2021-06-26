26 червня 81’
Уельс 0
Данія 2
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Вболівальник з плакатом влаштував грандіозний завал на "Тур де Франс"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 червня, 20:33
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Перший етап велобагатоденки виграв француз Жюліан Алафіліпп, а більшість з його суперників змушені були звернутися за медичною допомогою після падіння
Наслідки завалу на "Тур де Франс"
Наслідки завалу на "Тур де Франс" / Фото: Getty Images

Сьогодні стартувала найпрестижніша велогонка світу "Тур де Франс". І відразу – великий завал. Його причиною став неуважний уболівальник, через якого впав один з гонщиків, що і призвело до серйозної аварії на трасі.

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Глядач тримав в руках плакат і не помітив, що на нього їде пелотон. В результаті один з велогонщиків врізався в плакат і впав.

Після чого був ряд падінь інших спортсменів.

А переможцем першого етапу "Тур де Франс" став француз Жюліан Алафіліпп з команди Deceuninck-Quick Step.

Раніше ми писали, що уболівальник вкусив дівчину за груди! Вона заважала йому дивитися крикет.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:2 (81’)
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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