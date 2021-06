Вболівальник з плакатом влаштував грандіозний завал на "Тур де Франс"

Сьогодні стартувала найпрестижніша велогонка світу "Тур де Франс". І відразу – великий завал. Його причиною став неуважний уболівальник, через якого впав один з гонщиків, що і призвело до серйозної аварії на трасі.

Читайте також: Історія однієї фотографії. Чому гонщики курили на "Тур де Франс"

Глядач тримав в руках плакат і не помітив, що на нього їде пелотон. В результаті один з велогонщиків врізався в плакат і впав.

This just happened in the Tour de France. pic.twitter.com/MIvVdjeBJn