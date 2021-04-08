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Безстрашно стрибала з каменів в океан: українська чемпіонка побувала в раю (відео)

8 квітня, 19:03

Олена Павлова Олена Павлова

Ярослава Магучіх готується до Олімпіади в Токіо під сонцем Португалії

Чемпіонка Європи-2021 і рекордсменка України зі стрибків у висотуЯрослава Магучіх продовжує підготовку до Олімпійських ігор-2020 у сонячній Португалії. У перерві між тренуваннями дніпрянка встигла позасмагати і навіть пострибати з каменів в океан на мальовничому мисі Понта да Пьєдаде.

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"Тут так багато прекрасних причин для щастя", – підписала фото з мису в своєму Instagram Ярослава

"Аж літати захотілося", "Що це за десант?", "Бездоганний рай", "Вода неймовірного кольору", "Як би і мені хотілося з вами поплавати", – коментували відео українки її фоловери.

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Нагадаємо, що незважаючи на свій юний вік, Ярослава Магучіх вже може похвалитися перемогами на етапі "Діамантової Ліги", "сріблом" чемпіонату світу, абсолютним рекордом Україниі рекордом світу у віці до 20 років (206 см), а з недавніх пір – і "золотом" європейської першості!

Дивіться, як Магучіх встановлює рекорди

Відео: Сьогодні

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Португалія океан Стрибки у висоту Стрибки у воду легка атлетика Ярослава Магучіх
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