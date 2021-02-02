Вагітна олімпійська чемпіонка захворіла COVID-19 і страждає від астми

Олімпійська чемпіонка-2008 зі спортивної гімнастики американка Шон Джонсон заразилася коронавірусом під час вагітності. Спортсменка чекає другу дитину від свого чоловіка, футболіста Ендрю Іста. При цьому доньці Дрю Хейзел всього рік і три місяці – вона народилася в жовтні 2019-го. Раніше ми писали, що красуня з золотом Олімпіади чекає дитину, але не перестає ризикувати.

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"Не збираюся брехати... Я нервую. Мій організм виснажений ", – цитує Джонсон TMZ.

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Особливо сильно турбують 29-річну Шон два факти: з дитинства вона бореться з астмою, а у одного з близьких родичів дівчини COVID-19 минулого місяця протікав дуже важко. У самій Джонсон із симптомів поки тільки кашель, сильний біль в горлі і головний біль. До того ж Шон дуже втомилася, але багато в чому пояснює це вагітністю.

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Важкий період в родині Джонсон триває вже кілька місяців. Дочка Шон Дрю Хейзел тільки що перехворіла RSV – іншим респіраторним вірусом, який може бути неймовірно небезпечним для маленьких дітей. І тільки недавно вилікувався від COVID-19 чоловік Шон – Ендрю.

Раніше українська чемпіонка світу з біатлону заявила про свою вагітність.

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