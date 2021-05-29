Бережіть голови! Прекрасна і небезпечна каратистка з України вразила розтяжкою

Анжеліка Терлюга не змогла виграти чемпіонат Європи-2021, проте не збирається опускати руки і приймає цей виклик напередодні Олімпіади-2020 в Токіо

Анжеліка Терлюга має приголомшливу розтяжку / Фото: Instagram

Титулована українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка не змогла виграти медаль на чемпіонаті Європи-2021, все одно не збирається відступати від наміченої мети і мотивує своїх підписників. Раніше спортсменка показала фото в купальнику і нарвалася на порівняння з Афродітою.

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"Щоб домогтися успіху, ви повинні прийняти всі виклики, які зустрічаються на вашому шляху. Ви не можете просто прийняти те, що вам подобається. Трохи мотивації від мене", – написала в Instagram Анжеліка, виклавши фото, на якому вона б'є ногою і демонструє прекрасну розтяжку

В середині квітня стало відомо, що красуня-каратистка Анжеліка Терлюга виходить заміж. Виявилося, що закохані познайомилися приблизно 16 років тому на змаганнях в Донецьку.

Також секс-символ українського спорту виграла золото в Португалії, знищивши каратистку з Єгипту. А зараз готується до Олімпійських ігор в Токіо-2020.