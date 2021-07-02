Білява чемпіонка-красуня встромила в себе десятки голок

Знаменита американська гірськолижниця Ліндсі Вонн під час процедури акупунктури згадала своїх собак, які постраждали від дикобраза

Ліндсі Вонн / Фото: Instagram

Одна з найпривабливіших спортсменок в США досі залишається незаміжня. Однак 36-річна колишня гірськолижниця Ліндсі Вонн, яка завершила кар'єру два роки тому, не сумує і сподівається на краще. Сексуальна дівчина продовжує стежити за своїм тілом і здоров'ям і періодично радує шанувальників новими кадрами в соцмережах.

Нещодавно ми писали, що сексуальна гірськолижниця працює в таксі на курорті в США.

Сьогодні уродженка штату Міннесота, що на півночі Америки, показала себе під час голковколювання. Ліндсі вперше віддалася цій процедурі і тепер жартує, що знає відчуття своїх собак після зустрічі з дикобразом. Відео Вонн виклала на своїй сторінці в Instagram.

Білявій красуні не надто щастить в особистому житті. Її шлюб із Томасом Вонном розпався після чотирьох років. Пізніше Ліндсі зустрічалася зі знаменитими темношкірими гольфистом Тайгером Вудсом і хокеїстом Пі-Кей Суббаном, але і з ними не склалося.

Вонн – одна із найкращих гірськолижниць в історії, олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу, багаторазова переможниця етапів Кубка світу.

Час поза спортом вона теж любить проводити активно.

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