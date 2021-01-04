Біла заздрість: українська спортсменка показала неймовірні замети в Європі

Зірка українського велоспорту Яна Беломоїна проводить зараз час в Словенії. У соцмережі спортсменка запостила фото справжньої зими.

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Поки в Україні дощ і сльота, в Словенії намело будь здоров. На прочищеній трасі сніг вище голови Яни.

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Нагадаємо, що Яна виступає в маунтинбайку, дисципліна крос-кантрі. У нашої спортсменки є бронза чемпіонату світу 2015 року, а також "золото" чемпіонату Європи 2017 року, і "срібло" європейської першості 2019 року.

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Нагадаємо, що під час "золотого" виступу Беломоїної на Євро-2017 стався казус з українським прапором, який Яні вручили в руки за кілька десятків метрів до фінішної стрічки. На радощах спортсменка не встежила за полотнищем, і воно накрутилося на заднє колесо велосипеда. Однак дівчина не розгубилася і з гордістю вийшла з ситуації – вона взяла свого залізного коня в руки і з ним на плечах перетнула фінішну лінію, не пошкодивши державний символ. Пізніше Яна позувала з цим прапором на плечах.

Разом з тим, в інтерв'ю "Сегодня" Яна Беломоїна розповідала про перегони-бойовиках, 800 км за 8 днів в Південній Африці і одному велосипеді на десятьох. "Наш вид спорту дуже небезпечний, – говорила Яна. – Через падіння часто ламають ключиці, руки, ноги. Про постійні синці й мови не йде. У мене найсерйознішою травмою був перелом зап'ястя. Але я швидко повернулася в сідло. Затримуватися в гіпсі було не можна".

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