Білорусь виганяють зі спорту: всі біди через Лукашенка

Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства позбавив Мінськ права проведення чемпіонату світу в 2021 році. До такого рішення прийшли через нестабільну ситуацію в Білорусі.

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"Ми уважно стежили за розвитком подій в Білорусі в останні місяці і оцінювали життєздатність чемпіонату світу, який повинен був пройти в Мінську. Також були відзначені санкції, які запровадив Міжнародний олімпійський комітет проти Національного олімпійського комітету Білорусі" , – заявив президент UIPM Клаус Шорманн.

Турнір як і планували пройде з 7 по 13 червня. Але в якій країні – поки не відомо.

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Це вже другий серйозний міжнародний удар по спорту Білорусі. Нещодавно країна втратила право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Вона повинна була проводити турнір спільно з Латвією.

Нагадаємо, що в Білорусі не припиняються протести, пов'язані з підсумками президентських виборів.

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