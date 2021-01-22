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Білорусь виганяють зі спорту: всі біди через Лукашенка

22 січня, 18:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мінськ позбавили чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства

Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства позбавив Мінськ права проведення чемпіонату світу в 2021 році. До такого рішення прийшли через нестабільну ситуацію в Білорусі.

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"Ми уважно стежили за розвитком подій в Білорусі в останні місяці і оцінювали життєздатність чемпіонату світу, який повинен був пройти в Мінську. Також були відзначені санкції, які запровадив Міжнародний олімпійський комітет проти Національного олімпійського комітету Білорусі" , – заявив президент UIPM Клаус Шорманн.

Турнір як і планували пройде з 7 по 13 червня. Але в якій країні – поки не відомо.

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Це вже другий серйозний міжнародний удар по спорту Білорусі. Нещодавно країна втратила право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році. Вона повинна була проводити турнір спільно з Латвією.

Нагадаємо, що в Білорусі не припиняються протести, пов'язані з підсумками президентських виборів.

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сучасне п'ятиборство чемпіонат світу

Джерело: rbc.ua

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