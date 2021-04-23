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Втеча з Росії: дві легкоатлетки перед Олімпіадою змінили громадянство

23 квітня, 19:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дві легкоатлетки відмовилися від російського громадянства, Катерина Гулієва на змаганнях представлятиме Туреччину, Олена Куліченко – Кіпр

Срібний призер Олімпіади в Лондоні в бігу на 800 метрів Катерина Гулієва і перспективна стрибунка у висоту Олена Куліченко відмовилися від російського громадянства. Обидві дівчини отримали дозвіл на перехід під прапори інших країн.

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30-річна Гулієва змінить громадянство на турецьке. А 20-річна Куліченко тепер представлятиме Кіпр.

У серпні 2020 року з Росії в Білорусь перебрався один з найперспективніших стрибунів з жердиною у світі Матвій Волков. На турнірі в Лодзі, вже після зміни громадянства, він встановив найвище світове досягнення для спортсменів не старше 18 років, подолавши планку на висоті 5,60 м.

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З 2015 року російські легкоатлети через дискваліфікацію своєї федерації змушені виступати на міжнародних стартах в нейтральному статусі і при отриманні відповідних дозволів. І з тих пір нічого кардинально не змінюється.

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Єдина в історії легкої атлетики триразова чемпіонка світу в стрибках у висоту Марія Ласіцкене неодноразово заявляла, що не виключає варіант відходу зі збірної Росії через ситуацію в країні. Інші лідери російської легкої атлетики Анжеліка Сидорова та Сергій Шубєнков також не виключають перехід під прапори інших країн.

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