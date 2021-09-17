Атлети підтримали проведення Олімпійських ігор в Україні

На засіданні в Олімпійському домі українські атлети підтримали ініціативу Зеленського і закликали політиків не використовувати спорт для вирішення своїх інтересів

Володимир Зеленський мріє про Олімпіаду в Україні / Фото: REUTERS

З ініціативи Національного олімпійського комітету в Києві відбулося засідання комісій атлетів і "Антураж атлета" (тренери, менеджери, лікарі), які очолюють Ольга Саладуха і Олена Говорова.

Глава НОК України Сергій Бубка наголосив на успішному виступі українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо. А також закликав спортсменів розібратися в актуальних питаннях і відокремлювати реальні проблеми від надуманих.

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Одним з рішень, прийнятих в ході засідання, було підтримати ініціативу президента України Володимира Зеленського про проведення в Україні Олімпійських ігор.

Всі сторони також закликали політиків не використовувати спорт для вирішення своїх політичних інтересів.

Раніше в Україні заявляли про намір поборотися за проведення Олімпіади в 2030 році або 2032 році.