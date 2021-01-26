Олексій Новіков встановив новий рекорд України

Сталося це у PMHUB на заході Parimatch "Сніданок з Чемпіоном".

Цей проект існує вже кілька років та постійно знайомить своїх глядачів із видатними українськими спортсменами, розповідаючи їх історії успіху.

Олексій Новіков завітав не тільки щоб поспілкуватися із журналістами та вболівальниками. У прямому ефірі він встановив новий рекорд України по перенесенню "Супер Йоку" (Коромисла) із живою вагою.

У підсумку представник Книги Рекордів України Ігор Підчібій зафіксував такий результат: Олексій Новіков переніс "Супер Йок" із шістьма жінками, сумарна вага конструкція становила 490 кілограмів, відстань у 10 метрів подолано за 12 секунд. Отож, рекорд встановлено!

Олексій Новіков, найсильніша людина планети (2020): "Коли ти найсильніша людина планети і постійно змагаєшся, ти не маєш права програвати, а для цього треба працювати на всі 100%. "Супер Йок" із живою вагою і звичайний – це різні речі. Жива нестабільна і треба бути більш уважним. Я радий, що все вийшло. До речі, перед рекордами я їм небагато, щоб було менше навантаження на шлунок. Але сьогодні у мене був сніданок зі смажених 13 яєць, каша і салат".

"Для мене вже розпочався новий період тренувань. Відпочинок позаду, і я готуюся до наступних змагань. У мене була тривала пауза – півтора місяці, більшу частину цього часу я давав інтерв’ю, потім трохи відпочивав і тепер працюю на повну".

Вадим Місюра, представник Parimatch: "На перших заходах проєкту "Сніданок з Чемпіоном" були такі відомі спортсмени як Тайсон та Макгрегор. Але у нас в Україні теж дуже багато героїв. Ми даємо можливість вболівальникам та журналістами ближче познайомитися з ними. Наша земля багата на талановитих людей. І цього разу ми розпочали рік з того, що запросили на наш майданчик найсильнішу людина планети. Звісно, встановлення рекорду було дуже хвилюючою подією. Це спорт, не завжди все виходить. Але всі ми вболівали за Олексія і він ще раз довів, що є справжнім чемпіоном".

У режимі Zoom-трансляції був присутній і Василь Вірастюк. І поки Олексій встановлював рекорд, Василь спілкувався з іншими глядачами в коментарях у YouTube. Зокрема, Вірастюк був вражений сьогоднішнім сніданком Новікова з 13 яєць. А коли він приєднався до "Сніданку з Чемпіоном", то зізнався, що свого часу навіть уявити не міг, що Олексій стане справжнім стронгменом.

Василь Вірастюк, найсильніша людина планети (2004): "Вітаю Олексія зі встановленням ще одного рекорду. Дуже непросто працювати з живою вагою. Мені було дуже втішно дізнатися, що він виграв титул найсильнішої людини. Пам’ятаю, коли я ще тренувався, поруч сидів Олексій і дивився на мене. А потім я дізнався, що він і сам почав займатися. Це було трохи дивно, бо Олексій виглядав доволі худорлявим. І тим більше мені радісно, що він досяг таких результатів".

Жива бесіда тривала більше години, за цей час журналісти встигли задати десятки запитань, також гості відповідали і на коментарі глядачів. Це ще раз показало цікавість аудиторії до такого формату заходів. А тому, незабаром варто очікувати новий "Сніданок з Чемпіоном".

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