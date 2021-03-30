А вам слабо? Різатдінова читає книгу в вертикальному шпагаті

Зірка світової гімнастики Ганна Різатдінова знову здивувала всіх своїх підписників в соцмережах. Ми вже писали, як Анна читала книгу на біговій доріжці.

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І ось знову Різатдінова показала в Instagram, як можна оригінально читати літературу. Спортсменка в вертикальному шпагаті зачиталася своєю книгою "Мій роман зі спортом".

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Нагадаємо, що в кінці минулого року вийшла автобіографія Ганни Різатдінової. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року признається в книзі про нервові зриви, які траплялися у неї через поразки, розповідає про критику тренерів і цитує особистий щоденник.

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Раніше ми писали, що Анна Різатдінова думала про самогубство: "Господи, нехай мене машина зіб'є".

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