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А вам слабо? Різатдінова читає книгу в вертикальному шпагаті

30 березня, 19:49

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Спортсменка зачиталася автобіографією

Зірка світової гімнастики Ганна Різатдінова знову здивувала всіх своїх підписників в соцмережах. Ми вже писали, як Анна читала книгу на біговій доріжці.

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І ось знову Різатдінова показала в Instagram, як можна оригінально читати літературу. Спортсменка в вертикальному шпагаті зачиталася своєю книгою "Мій роман зі спортом".

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Нагадаємо, що в кінці минулого року вийшла автобіографія Ганни Різатдінової. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року признається в книзі про нервові зриви, які траплялися у неї через поразки, розповідає про критику тренерів і цитує особистий щоденник.

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ТЕСТ. Хто з українських спортсменів автор книги? Вгадайте за назвою

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова думала про самогубство: "Господи, нехай мене машина зіб'є".

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художня гімнастика Анна Різатдінова
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