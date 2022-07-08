72-річного українського тренера підозрюють у зґвалтуванні

Волейбольного фахівця Богуслава Галицького звинувачують за кількома статтями КК України, йому загрожує 12 років ув'язнення

Тренеру грозить 12 років ув'язнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Тренеру жіночої волейбольної команди Волинь-Університет Богуславу Галицькому оголосили про підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу України. Раніше чемпіона світу посадили до в'язниці за зґвалтування.

Використовуючи авторитет та вплив, 72-річний тренер жіночої луцької волейбольної команди принижував і залякував підопічних дівчат, змушував їх оголюватися та робити непристойні дії. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Волинській області.

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Поки що відомо про п'ятьох потерпілих, які на момент скоєння зазначених злочинів не досягли повноліття.

Богуслав Галицький звинувачується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про згвалтування неповнолітніх осіб, скоєння сексуального насильства щодо неповнолітніх та розтління неповнолітніх. 8 липня зловмиснику оголосили про підозру.

Додамо, Галицькому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наприкінці червня цього року батьки постраждалих волейболісток написали колективну заяву на адресу керівництва спортивної школи, в якій повідомили про злочини. Поліція провела обшуки на робочому місці тренера. У лазні спорткомплексу виявили десятки фалоімітаторів, вібраторів та інших секс-стимуляторів, повідомляє sport24.ua.