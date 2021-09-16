63 обвинувачених: у Росії нові проблеми з допінгом

Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило 63 російських спортсменів в порушенні антидопінгових правил. Нові дані з'явилися після перевірки даних Московської лабораторії

Тестування на допінг / Фото: Getty Images

Нещодавно на допінгу спіймали першого російського учасника Олімпіади-2020, однак, на цьому проблеми Росії не закінчилися – їх чекає нова хвиля допінгового скандалу.

Зазначається, що санкцій зазнали вже 30 спортсменів, ще 33 атлета звинувачуються в порушенні антидопінгових правил, пише Р-спорт.

Реклама

Також не повідомляється про те, чи брали участь підозрювані спортсмени в Олімпіаді-2020 року, де команда ОКР завоювала 71 медаль (20 золотих). Цілком можливо, незабаром кількість нагород може зменшитися.

Нагадаємо, що за махінації з допінгом Росія усунута від міжнародних змагань до кінця 2022 року. Покарання закінчується 16 грудня. Російські спортсмени не можуть виступати під російським прапором, а також позбавлені національного гімну та іншої символіки.

Розгляд почався після того, як фахівці виявили невідповідність даних з Московської антидопінгової лабораторії. І це після того, як Росію піймали на масових махінаціях з допінгом під час домашньої Олімпіади в Сочі.