400 мільйонів на Палац спорту в Україні: сміливий проєкт комплексу в Чернігові

Ще одна сучасна спортивна арена з'явиться незабаром в Чернігові. Зведення комплексу обійдеться у 400 мільйонів гривень. Таку попередню вартість озвучив на нараді в міськраді начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Почеп – повідомляє Суспільне. Раніше ми писали, що Хмельницький здивує сучасної ареною в індустріальному стилі.
Фото Володимир Шумилин
Ще близько 7,5 мільйона, за словами Почепа, буде коштувати сам проєкт, який розробив представник компанії "Спортпроект" Володимир Шумілін.
Палац спорту планують побудувати в Мар'їному гаю в Чернігові. За це рішення місцеві чиновники проголосували в серпні 2020 року. Тоді ж, за словами проектувальників, орієнтовна вартість будівництва спорткомплексу становила 325 000 000 гривен.
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Ми також розповідали, як буде виглядати мега-сучасний Палац спорту в Житомирі за без малого 300 мільйонів гривень. Комплекс на 3000 глядачів планують звести на пустирі на Старому Бульварі. Палац спорту зможе приймати змагання з футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадмінтону.
Ми також писали, що новий Палац спорту в Одесі обійдеться у 480 млн грн.
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