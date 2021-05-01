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26-річний чемпіон світу помер від раку: він сподівався повернутися в спорт навіть з протезом

1 травня, 09:27

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Весляр з Італії Філіппо Монделло помер від раку у віці 26 років. Він переніс кілька операцій і 14 курсів хіміотерапії, але подолати хворобу не зміг

/ Фото: Instagram

Чемпіон світу з академічного веслування з Італії Філіппо Монделло помер в 26-річному віці від остеосаркоми. Пухлина була виявлена в січні 2020 року під час підготовки до Олімпійських ігор в Токіо.

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Спортсмен переніс операцію з видалення пухлини, 14 важких курсів хіміотерапії. Потім йому встановили титановий протез завдовжки 24 см замість зруйнованої хворобою стегнової кістки. Філіппо сподівався знову почати ходити, а потім повернутися в греблю. Але 15 місяців боротьби так і не увінчалися успіхом.

15 днів тому Монделло був обраний до ради Національного олімпійського комітету Італії як представник спортсменів. Під час найближчого засідання організації на його місці буде стояти порожній стілець, пише Corriere della Sera.

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Нагадаємо, що недавно пішов з життя український олімпійський чемпіон і автор 20 рекордів. Володимир Кисельов завоював золоту медаль на Іграх в Москві-1980.

Також ми писали, що 19-річний гравець "Динамо" помер в реанімації після травми голови: відео трагедії. Батьки хотіли перевезти хлопця в іншу клініку, але не змогли.

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