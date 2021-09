16-річний чемпіон світу жорстко розправився з хуліганом на вулиці

Чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу серед юніорів і срібний призер юніорської першості світу з MMA Алекс Вільямс поставив на місце хулігана.

Про інцидент розповів тренер спортсмена Алекс Йонас Енлунд. Він опублікував відео в Twitter, як невідомий чоловік спробував вдарити Вільямса, який мирно сидів на лавці зі своїм товаришем.

Під час сутички юний спортсмен двічі кинув нападника на землю.

"Дорослий чоловік намагався напасти на 16-річного хлопця. Алекс проявив холоднокровність, стриманість і мужність, щоб вибратися з цієї ситуації.

Залучіть свою дитину до бойових єдиноборств. Малоймовірно, що він стане хуліганом через стриманість, якої навчився у залі" , – вважає Йонас Енлунд.

