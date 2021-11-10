105-річна бабуся встановила рекорд на стометрівці

105-річна спортсменка Джулія Хокінс є найстарішою спортсменкою-спринтеркою у світі. На змаганнях у штаті Луїзіана спортсменка встановила рекорд на 100-метровій дистанції

Джулія Хокінс встановила рекорд на стометрівці / Фото: Twitter

Джулія є найшвидшим найстарішим спринтером у світі. Її статус пояснюється просто: вона стала першою 105-річною жінкою, яка пробігла 100 метрів.

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Спринтерську дистанцію Джулія здолала за 1:02,95.

І хоча її результат у 10 разів повільніший за жіночий рекорд, встановлений Флоренс Гріффіт-Джойнер у 1988 році (0:10,49), жінка заслужила похвалу.

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Хокінс зайнялася бігом тільки коли їй виповнилося 100 років і одразу встановила світові рекорди у дивізіоні 100+. А тепер вона утримує рекорд 105+, якого раніше взагалі не було!

Рекорд 105+ на стометрівці серед чоловіків був встановлений японцем Хідекічі Міядзакі у 2015 році. Він подолав дистанцію за 42,44 секунди. Міядзакі народився 1910 року і помер 2019 року у віці 108 років.

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