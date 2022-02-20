Український герой Олімпіади незадоволений: що сталося

Олександр Абраменко приніс Україні єдину нагороду Олімпіади-2022 у Пекіні – срібло у фристайлі. Але якістю свого медального стрибка сам спортсмен залишився незадоволеним

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Якби Олександр Абраменко виконав стрибок ідеально – нагорода могла бути золотою, а не срібною.

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"Перед стрибком були і страх і хвилювання. Це дуже відволікало від того, що тобі потрібно зробити. Тому складно було впоратися з собою, але вдалося. Звичайно, вдалося не все".

"Я хотів зробити цей стрибок ідеально і отримати від суддів, напевно, балів за 130. Але припустився помилки на приземленні, і вони мені, звичайно, зняли бали".

"Своїм стрибком я не дуже задоволений. Але цього вистачило, щоб посісти друге місце. Тобто я маю на увазі не те, що я не радий сріблу. Я не радий, що мені не вдалося зробити ідеальний стрибок", – зазначив Олександр Абраменко у коментарі Суспільне.

Олександр Абраменко знову взяв медаль Олімпійських ігор / Фото: REUTERS

Нагадаємо, Абраменко посів другу сходинку з результатом 116.5 бала, випередивши Іллю Бурова з РОК (114.93) та поступившись китайцю Ці Гуанпу (129.0).

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, скільки отримає Абраменко за медаль Олімпіади-2022. 33-річного спортсмена чекає винагорода від держави у розмірі 80 тисяч доларів.