Пісня року! Фінни, здолавши Росію, співають "Лашате мі Кантаре" (відео)

Виявляється, збірна Фінляндії не тільки файно грає у хокей, але ще й чудово співає

З вокалом у фінів усе гаразд / Фото: Twitter

Хітом у роздягальні збірної Фінляндії після перемоги над Росією 2:1 у фіналі хокейного турніру Олімпіади у Пекіні стала пісня Тото Кутуньо "Італіяно Веро".

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Щоправда, знамениті рядки "Лашате мі Кантаре" фінни заспівали своєю мовою – але це лунало не менш, а може навіть більш проникливо.

Нагадаємо, Фінляндія уперше у своїй історії виграла олімпійське золото у хокеї. Між тим команда РОК встановила антирекорд за кількістю кидків у фіналах Олімпійських ігор, поціливши лише 17 разів у площину воріт суперника.

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При цьому тренер Фінляндії назвав матч із РОК найлегшим на Олімпіаді.

Фіни поставили Росію на коліна / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що фінни голими танцювали у роздягальні після перемоги над РОК.

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Фінські хокеїсти святкують перемогу на Олімпіаді / Фото: Колаж: Сьогодні

А так святкували перемогу фінські вболівальники у Гельсінкі.