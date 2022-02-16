Одним абзацом. Досить брехати, путінські шавки

Представники України на Олімпіаді-2022 не вітали синьо-жовтими прапорами Едуарда Латипова

Російське видання "Спорт-Експрес" розігнало з Пекіна-2022 сумний пасквіль. Намагаючись переключити увагу від дитини, яку в Росії нафарширували допінгом заради золотої медалі, автор цієї брехні написав, що українські журналісти розмахували синьо-жовтими прапорами під час фінішу якогось біатлоніста Едуарда Латипова. Якогось, бо ця особа на Олімпіаді виступає без прапора, без гімну, без назви країни. За допінгові гріхи. Щоб розвіяти брехню "СЕ", відповідально заявляю, на фініші були не лише журналісти із прапорами! Українські прапори на біатлонному стадіоні були лише на підтримку українських спортсменів. Ми пишаємося тим, що нашій країні можна виступати на Олімпійських іграх під синьо-жовтими прапорами. На відміну від країни, яку представляє "СЕ". Тож, колеги, досить видавати бажане за дійсне! Хоча, які ви колеги. Так, пропагандистські шавки Путіна...