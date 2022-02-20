На Іграх-2026 їх уже не буде: біатлонна збірна України розбігається

Бос українського біатлону повідомив про майбутнє завершення кар'єри лідерів жіночої збірної країни

Олена Білосюк на Олімпіаді-2026 уже не виступить / Фото: Facebook

На жіночу збірну України з біатлону після Олімпіади-2022 у Пекіні, що завершилася 20 лютого, чекають серйозні зміни. Багатьох її нинішніх учасниць на наступних Іграх, 2026-го в Італії, ми вже не побачимо.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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"Щодо контурів жіночої команди на майбутній олімпійський цикл, то тут поки що важко сказати. Чи захоче Джима продовжувати виступи? Зрозуміло, що Олена (Білосюк-Підгрушна) і Віта з Валею (Семеренко) не виступатимуть. Чи залишиться Петренко? Теж не факт, бо має сім'ю, маленьку дитину".

Олена Білосюк / Фото: НОК України

Валя Семеренко

Ірина Петренко / Фото: IBU

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"Загалом, треба закінчити цей сезон, а потім сісти – поговорити зі спортсменками та зрозуміти, який кадровий резерв у нас буде і хто тренуватиме цю команду. Думаю, ці питання ми вирішуватимемо у квітні-травні, не зараз", – наводить слова Бринзака biathlon.com.ua.

Володимир Бринзак / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, на Олімпіаді у Пекіні українські біатлоністки медалей не здобули. Найкращими їхніми результатами стали сьоме місце Юлії Джими у масстарті і такий самий рядок в естафеті.