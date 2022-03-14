"Світ побачив справжнє обличчя Путіна". Героїня Паралімпіади про вторгнення РФ

Українська спортсменка-паралімпійка Оксана Шишкова переконана, що наразі весь світ дізнався правду про війну в Україні

Паралімпіада не зупинила агресію Росії проти України / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 13 березня, у Пекіні завершилися Паралімпійські ігри. Вони стали тріумфальними для збірної України.

Паралімпійка Оксана Шишкова – одна з найуспішніших спортсменок Ігор у Пекіні. На рахунку українки п'ять нагород, у тому числі три золоті.

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Після виступу на Паралімпійських іграх Шишкова розповіла закордонним журналістам про воєнне вторгнення РФ на територію України.

"Насправді це добре, що війна почалася під час Паралімпіади. Тепер ми можемо казати журналістам, що відбувається. Багато людей, особливо серед тих, хто живе в Росії, не знають, що відбувається. Вони гадають, що це миротворчі дії. Вони не вірять у війну. Тепер світ може побачити справжнє обличчя Путіна та російського уряду", – сказала Шишкова в інтерв'ю NRK.

Зазначимо, що у загальнокомандному заліку Україна посіла друге місце! На рахунку наших спортсменів 29 медалей – 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це найкращий результат українських паралімпійців за всю історію.

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Збірні Росії та Білорусі були відсторонені від участі у Паралімпіаді-2022 через воєнне вторгнення цих країн на територію України.