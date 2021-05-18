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Зірка MMA знялася у відвертій фотосесії: очей не відвести

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
18 травня, 20:23
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Чарівна Пейдж Ванзант показала серію фото у відвертому купальнику. Дівчина викладає в Мережу по одній фотографії в день, щоб ще більше розіграти апетит у фанатів
Пейдж Ванзант - одна з найкрасивіших дівчат в MMA
Пейдж Ванзант - одна з найкрасивіших дівчат в MMA / Фото: Instagram

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант продовжує радувати своїх фанатів відвертими знімками. Дівчина провела чергову інтимну фотосесію і щодня ділиться з підписниками фото.

Сторінку в Instagram красуня використовує ще й в якості реклами свого власного сайту, де дівчина продає найгарячіші знімки.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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