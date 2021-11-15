Зірка ММА опублікувала гаряче фото із сексуальною подругою біля басейну

Секс-зірка ММА Пейдж Ванзант показала гаряче фото біля басейну зі своєю подругою

Пейдж Ванзант - одна з найкрасивіших дівчат в MMA / Фото: Instagram

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант опублікувала яскраве фото біля басейну. Спортсменка та його подруга позують у надто відвертих купальниках.

Раніше ми писали, що Пейдж Ванзант похвалилася новими спокусливими фото.

"Відчуваю себе добре, живу краще", – підписала фото американська спортсменка.

Додамо, Ванзант також розміщує на спеціальному сайті для дорослих свої інтимні фотографії.

Ванзант виступає у змішаних єдиноборствах уже кілька років. Американка проведе найближчий бій на початку 2022 року в рамках промоушену Bare Knuckle Fighting Championship.

У ніч із 23 на 24 липня Ванзант зустрічалася з іншою американкою Рейчел Остович у поєдинку на голих кулаках. Це протистояння очолило шоу Bare Knuckle FC.