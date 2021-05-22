Залізна лялечка! Українка з кривавого спорту шикарна в купальнику на яхті і за кермом

Боєць UFC Марина Мороз ось-ось повернеться в клітку, але навіть в тренувальний період встигає поніжитися на сонечку Флориди і влаштувати фотосесію за кермом

Марина Мороз живе у сонячній Флориді / Фото: Instagram

Українська спортсменка у найпрестижнішій лізі змішаних єдиноборств UFC Марина Мороз готується до наступного бою проти Манон Фіорі на прізвисько "Звір". Поєдинок проти небезпечної француженки пройде 5 червня в Лас-Вегасі. Але разом з тим Мороз регулярно нагадує про свою жіночність на сторінці в Instagram.

Читайте також: Видно, що українка: зірка боїв в клітці прикрилася двома квітками в басейні

Фото Марини в купальнику на яхті, а потім за кермом з розпущеним волоссям справили враження на її шанувальників. "Залізна лялечка", "Шикарна дівчинка", "Розкішна, як завжди", – писали її фоловери.

Нещодавно українка потрапила в скандал через фото на своїй сторінці. Спортсменка, яка проживає в Маямі, в бікіні сексуально сперлася на капот спортивної машини. Один з підписників в коментарях назвав Марину "повією". А незабаром фото і зовсім зникло зі сторінки Мороз – соцмережа розцінила його як непристойне.

Марина Мороз / Фото: Instagram

Пізніше, однак, Мороз повернула скандальну фотографію на свою сторінку в Instagram, заявивши: "Я опублікувала її знову. А зникла вона тому, що хейтери подали скаргу. І це – на фото в купальнику, уявляєте?"

Марина Мороз / Фото: Instagram

Зазначимо, що в змішаних єдиноборствах в активі Марини 10 перемог і три поразки. І нещодавно українка з боїв в клітці показала черепа своїх недругів.

Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати.

Марина Мороз про своє дитинство на фермі