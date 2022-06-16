Чекаємо на супербій! Ще один український чемпіон повернувся з війни у спорт

Непереможений чемпіон Bellator Ярослав Амосов натякнув на швидке поновлення кар'єри в ММА

Ярослав Амосов повертається у клітку / Фото: Колаж: Сьогодні

13 травня на знаменитому стадіоні "Уемблі" українець Ярослав Амосов мав провести захист чемпіона Bellator. Але через військову агресію Російської Федерації поєдинок із британцем Майклом Пейджем було скасовано.

Справа в тому, що Ярослав замість грошей і титулів вибрав захист своєї Батьківщини.

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Сьогодні перший в історії України чемпіон Bellator повідомив про намір повернутися до боїв у клітці.

"Повернувся в офіс. Незабаром повернуся в октагон", – написав Амосов у Instagram.

Раніше Ярослав Амосов показав, де зберігався його чемпіонський пояс, коли в Ірпені орудували рашисти Мати чемпіона надійно сховала трофей від російських загарбників.

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Нагадаємо, свій попередній бій український боєць змішаних бойових мистецтв провів у червні 2021 року. Амосов одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму і став чемпіоном Bellator. В активі Ярослава 26 перемог та жодної поразки.

Ярослав Амосов ввійшов в історію