Залив підлогу кров'ю: чемпіон України жорстоко побив американця

У Лас-Вегасі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 19. У попередньому карді в Октагон вийшли Сергій Співак з Молдови і американець Джаред Вандера.

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Все було вирішено у другому раунді. Співак, на прізвисько Полярний Ведмідь, звалив з ніг суперника і люто бив його. Вся підлога була у крові. Рефері зарахував американцеві технічний нокаут.

Для Співака ця перемога стала 12-ю за дві поразки. Вандера програв п'ятий бій з 16.

Нагадаємо, що Співак – колишній чемпіон українського промоушена WWFC. І коли він підписав контракт з UFC, то на сторінках ЗМІ фігурував як український боєць.

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Але на перший бій в октагон Сергій вийшов вже як представник двох країн – під титрами Молдови, але при оголошенні результатів в його кутку був присутній і прапор України. А вже в наступному поєдинку український прапор змінив молдавський.

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