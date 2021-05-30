Я втомився пірнати в спітнілі ноги: від якої пропозиції відмовився Хабіб

Колишній чемпіон UFC російський боєць Хабіб Нурмагомедов вважає, що питання про його повернення в спорт не закінчаться і через 10 років, але його не цікавлять гроші

Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов поставив крапку в питанні свого повернення в змішані єдиноборства.

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"Ці питання ніколи не закінчаться. Через років 10 мене будуть питати: "Ось є ж бійці, які у 42 б'ються в UFC. Чи повернетеся ви?" Але мого повернення вам краще не чекати, інакше доведеться чекати довго. Зустріч з грепплінгу? Взагалі не цікаво. Навіщо мені з кимось боротися? Я втомився пірнати в спітнілі ноги, як то кажуть. Ми на тренуваннях годинами боремося. А виходити на арену і доводити своє... А що мені доводити? Самоствердитися або гроші заробити? Це мені абсолютно не цікаво", – сказав Хабіб Sport24.ru

Хабіб Нурмагомедов / Фото: Instagram

Нагадаємо, що свій останній бій в UFC Нурмагомедов провів у жовтні 2020 року. Тоді російський боєць виграв задушливим прийомом "трикутник" у американця Джастіна Гетжі в другому раунді. Після бою він оголосив про завершення кар'єри. Пізніше Хабіб розповів про те, що довго тримав у собі.

На рахунку Нурмагомедова 29 перемог у 29 поєдинках в MMA, в тому числі 13 перемог в 13 боях в UFC. Поєдинок з Гетжі став для Хабіба першим з тих пір, як від наслідків COVID-19 помер його батько Абдулманап Нурмагомедов.