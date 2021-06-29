Вирубив за секунду. Боєць ММА нокаутував відвідувача бару

Боєць змішаних єдиноборств Джо Шиллінг побив чоловіка, після чого назвав свої дії самообороною

Джо Шиллінг провів в ММА десять боїв / Фото: Instagram

Відомий боєць змішаних єдиноборств Джо Шиллінг побився в одному з барів. Ну як побився, просто вирубив відвідувача.

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На відео видно, що чоловік розмовляє з іншими людьми, коли повз нього проходить Шиллінг. Спортсмен зачепив чоловіка і посунув його. Той щось сказав і тоді Джо двома ударами відправив його в нокаут.

This guy definitely had no clue who he was dealing with when he decided to flex on Joe Schilling.



pic.twitter.com/Bnm355GT4I - Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) June 28, 2021

Після інциденту Шилінг назвав бійку самообороною. Хоча, по відео видно, що на нього ніхто не нападав.

Джо Шиллінг займався кікбоксингом, де був чемпіоном. А потім перейшов в ММА, провів десять боїв – чотири перемоги і шість поразок.