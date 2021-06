Вирубив за секунду. Боєць ММА нокаутував відвідувача бару

Відомий боєць змішаних єдиноборств Джо Шиллінг побився в одному з барів. Ну як побився, просто вирубив відвідувача.

На відео видно, що чоловік розмовляє з іншими людьми, коли повз нього проходить Шиллінг. Спортсмен зачепив чоловіка і посунув його. Той щось сказав і тоді Джо двома ударами відправив його в нокаут.

This guy definitely had no clue who he was dealing with when he decided to flex on Joe Schilling.



pic.twitter.com/Bnm355GT4I