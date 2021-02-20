У Росії висміяли бійця UFC, що повторив фразу Кличка про "завтрашній день"

Завтрашній день, вважають в РФ, може принести Олександру Волкову нові проблеми з допінгом

Російський представник змішаних єдиноборств Олександр Волков, який 6 лютого нокаутував на UFC Fight Night нідерландця Алістара Оверіма, вирішив процитувати фразу мера Києва і колишнього боксера Віталія Кличка про "завтрашній день", щоб показати налаштування на нові перемоги.

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"А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше, дивитися можуть не тільки всі, мало хто може це робити". Ну а ми з тренером Василем Волковим можемо. Уже в залі, починаємо набирати базу в "міжсезоння", щоб бути ще сильнішим і більшим в "завтрашньому дні" і всіх перемогти!" – написав у своєму Instagram Олександр Волков

При цьому Олександра Волкова, який процитував Віталія Кличка, в коментарях під цим постом потролив російський чемпіон світу зі змішаних єдиноборств Олег Тактаров, вколовши співвітчизника такими словами: "Потім з'явиться ще кілограмів 10 сталевих м'язів, і всі будуть гадати... Стероїди?".

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Мабуть, таким чином Тактаров натякнув на небездоганну репутацію Волкова. Нагадаємо, бій останнього проти Алістара Оверіма мав відбутися ще в 2019 році, але був скасований, оскільки Волков провалив тоді допінг-тест.

Інтерв'ю з українською зіркою ММА Оленою Рассохіною

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