У Києві розіграють два титули: у скільки і де дивитися WWFC 18. Kyiv Fight Night

Сьогодні в Києві пройде турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 18. Kyiv Fight Night. Головною подією вечора стане бій за звання чемпіона світу WWFC у ваговій категорії до 93 кг між Ігорем Потерею і Георгієм Лобджанідзе.
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Також в рамках турніру відбудеться бій за пояс Road to WWFC у ваговій категорії до 66 кг. За титул боротимуться Михайло Шаблій та Олександр Горшечник.
Турнір розпочнеться о 19:00. Пряма трансляція всіх поєдинків WWFC 18. Kyiv Fight Night можна дивитися за допомогою сервісу Megogo.
Файткард WWFC 18. Kyiv Fight Night:
- 1. Людмила Ілюк – Анастасія Голінко (аматори UFMMA)
- 2. Ярослав Лащенков – Роман Покропивний (аматори UFMMA)
- 3. Володимир Чудновець – Денис Борзенко
- 4. Софія Багішвілі – Валентина Семаль
- 5. Хусейн Бахан – Олександр Федон
- 6. Айдар Абдулрахман – Богдан Лисенко
- 7. Олександр Чижов – Олег Хачатуров
- 8. Михайло Шаблій – Олександр Горшечник (бій за пояс Road to WWFC)
- 9. Георгій Лобжанідзе – Ігор Потеря (бій за пояс WWFC)
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