У Києві розіграють два титули: у скільки і де дивитися WWFC 18. Kyiv Fight Night

Сьогодні визначиться чемпіон WWFC у вазі до 93 кг

Сьогодні в Києві пройде турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 18. Kyiv Fight Night. Головною подією вечора стане бій за звання чемпіона світу WWFC у ваговій категорії до 93 кг між Ігорем Потерею і Георгієм Лобджанідзе.

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Також в рамках турніру відбудеться бій за пояс Road to WWFC у ваговій категорії до 66 кг. За титул боротимуться Михайло Шаблій та Олександр Горшечник.

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Турнір розпочнеться о 19:00. Пряма трансляція всіх поєдинків WWFC 18. Kyiv Fight Night можна дивитися за допомогою сервісу Megogo.

Файткард WWFC 18. Kyiv Fight Night:

1. Людмила Ілюк – Анастасія Голінко (аматори UFMMA)

2. Ярослав Лащенков – Роман Покропивний (аматори UFMMA)

3. Володимир Чудновець – Денис Борзенко

4. Софія Багішвілі – Валентина Семаль

5. Хусейн Бахан – Олександр Федон

6. Айдар Абдулрахман – Богдан Лисенко

7. Олександр Чижов – Олег Хачатуров

8. Михайло Шаблій – Олександр Горшечник (бій за пояс Road to WWFC)

9. Георгій Лобжанідзе – Ігор Потеря (бій за пояс WWFC)

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