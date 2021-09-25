Вранці в Зал Слави, ввечері – на нари: зірка ММА знову потрапив до в'язниці

Екс-чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс узятий під варту за звинуваченням у домашньому насильстві

Екс-чемпіон UFC Джон Джонс засуджений за звинуваченням у домашньому насильстві / Фото: Колаж: Сьогодні

34-річний боєць був затриманий в п'ятницю вранці в Лас-Вегасі. Як повідомляє ESPN з посиланням на поліцію Лас-Вегаса, Джонсу пред'явили звинувачення у нанесенні побоїв, домашньому насильстві, а також зломі автомобіля. Увечері того ж дня американця відпустили з відділку під заставу в 8 000 доларів.

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Варто зазначити, що американський боєць не вперше має проблеми з законом. З 2012 року у нього назбирався цілий букет правопорушень. Він не раз раз потрапляв руки поліції за водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння, насильство, застосування заборонених препаратів, недбалому поводженні з вогнепальною зброєю.

Але всі ці порушення сходили йому з рук, оскільки він отримував символічне покарання.

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Буквально напередодні, 23 вересня, Джонса включили до Зали Слави UFC, як учасника першого поєдинку проти Олександра Густафссона.

Джон Джонс – кращий боєць в історії UFC за перемогами в титульних поєдинках: він 14 разів бився за право бути чемпіоном промоушна.

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Всього екс-чемпіон UFC провів 27 поєдинків, 26 з яких він виграв. Останній бій Джонса відбувся 9 лютого 2020 року, тоді він одноголосним рішенням суддів переміг Домініка Рейеса.

У серпні 2020 року Джонс офіційно відмовився від титулу чемпіона у напівважкій вазі і заявив про своє бажання піднятися у важкий дивізіон і боротися за титул чемпіона UFC у важкій вазі.