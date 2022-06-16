Українського шахрая вигнали з UFC

Аскар Можаров підробив свою статистику та змінив ім'я, однак його все одно викрили

Аскар Можаров більше не буде битися в UFC

На початку червня український боєць змішаного стилю Аскар Можаров дебютував в UFC. У першому раунді програв Алонзо Меніфілду. Як виявилося, це був його останній бій у найпрестижнішому бійцівському чемпіонаті. Українця вигнали.

Справа в тому, що Аскар потрапив у дуже неприємну історію. Напередодні поєдинку боєць був викритий у фальшуванні.

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З'ясувалося, що українець раніше проводив поєдинки під ім'ям Артура Садкова у Китаї. Там він програв багато боїв, але вирішив це приховати, щоб отримати кращий контракт. Тому став виступати, як Аскар Можаров і обнулив свої поразки.

Можаров програв нокаутом у першому раунді / Фото: Колаж: Сьогодні

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