Українець Ярослав Амосов отримав перший титульний бій в Bellator

Український боєць вперше битиметься за титул Bellator. У червні Амосов проведе бій проти володаря поясу в напівсередній вазі Дугласом Лімою

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов отримав титульний бій в Bellator! Наш непереможний боєць битиметься з чемпіоном в напівсередній вазі Дугласом Лімою. Бій очолить турнір Bellator 260, який відбудеться 11 червня. Офіційно про поєдинок оголосять найближчим часом.

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Дуглас Ліма (32-8 MMA) повертається в свою звичну вагову категорію після невдалої спроби завоювати титул чемпіона в середній вазі проти Гегарда Мусасі на Bellator 250 в жовтні минулого року. А титулом в напівсередній вазі він володіє з жовтня 2019 року, повідомляє MMA Junkie.

На рахунку Амосова 25 перемог в MMA і жодної поразки. У Bellator українець вже встиг здобути шість перемог. Цікаво, що після свого попереднього поєдинку проти Логана Сторлі Амосов в інтерв'ю Спорт.Сьогодні зізнався, що сподівається отримати чемпіонський бій.

Ярослав Амосов – про перемогу над Сторлі і розвиток ММА в Україні

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