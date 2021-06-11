Українець може перевершити Хабіба! Цієї ночі Амосов битиметься за пояс чемпіона Bellator

В ніч з 11 на 12 червня Ярослав Амосов може стати першим українським чемпіоном в Bellator. На думку В'ячеслава Василевського, він виграє у Дугласа Ліми за очками

Бразилець Дуглас Ліма і українець Ярослав Амосов / Фото: BellatorMMA

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств В'ячеслав Василевський розповів, що чекає від головного поєдинку турніру Bellator 260 в ніч з 11-го на 12 червня. У головній події за титул змагатимуться претендент, українець Ярослав Амосов, і володар пояса, бразилець Дуглас Ліма.

"Я думаю, що він може стати першим українським чемпіоном в Bellator, незважаючи на серйозну опозицію в особі Ліми. У Ярослава такий стиль: він б'ється дуже надійно. Я думаю, що він не буде загострювати, а буде потихеньку забирати раунд за раундом, обходити якісь гострі моменти. Я думаю, що він забере бій за очками", – сказав Василевський в бесіді з Айгуль Сілкіній

Зірка ММА пророкує Амосову велике майбутнє в октагоні: "Такими темпами він може перевершити Хабіба. Але тут все залежить, знову ж таки, від опозиції. Справа навіть не в тому, скільки у тебе боїв і скільки перемог, а в тому, з ким ти бився . Цифри не віддзеркалюватимуть реального положення".

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Дуглас Ліма (32-8 MMA) повертається в свою звичну вагову категорію після невдалої спроби завоювати титул чемпіона в середній вазі проти Гегард Мусасі на Bellator 250 в жовтні минулого року. А титулом в напівсередній вазі він володіє з жовтня 2019 року, повідомляє MMA Junkie.

На рахунку Амосова 25 перемог в MMA і жодної поразки. У Bellator українець вже встиг здобути шість перемог. Цікаво, що після свого попереднього поєдинку проти Логана Сторлі Амосов в інтерв'ю Спорт.Сегодня зізнався, що сподівається отримати чемпіонський бій.