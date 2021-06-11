11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Українець може перевершити Хабіба! Цієї ночі Амосов битиметься за пояс чемпіона Bellator

Олена Павлова Олена Павлова
11 червня, 16:58
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В ніч з 11 на 12 червня Ярослав Амосов може стати першим українським чемпіоном в Bellator. На думку В'ячеслава Василевського, він виграє у Дугласа Ліми за очками
Бразилець Дуглас Ліма і українець Ярослав Амосов
Бразилець Дуглас Ліма і українець Ярослав Амосов / Фото: BellatorMMA

Відомий російський боєць змішаних єдиноборств В'ячеслав Василевський розповів, що чекає від головного поєдинку турніру Bellator 260 в ніч з 11-го на 12 червня. У головній події за титул змагатимуться претендент, українець Ярослав Амосов, і володар пояса, бразилець Дуглас Ліма.

"Я думаю, що він може стати першим українським чемпіоном в Bellator, незважаючи на серйозну опозицію в особі Ліми. У Ярослава такий стиль: він б'ється дуже надійно. Я думаю, що він не буде загострювати, а буде потихеньку забирати раунд за раундом, обходити якісь гострі моменти. Я думаю, що він забере бій за очками", – сказав Василевський в бесіді з Айгуль Сілкіній

Зірка ММА пророкує Амосову велике майбутнє в октагоні: "Такими темпами він може перевершити Хабіба. Але тут все залежить, знову ж таки, від опозиції. Справа навіть не в тому, скільки у тебе боїв і скільки перемог, а в тому, з ким ти бився . Цифри не віддзеркалюватимуть реального положення".

Читайте також: Bellator вперше опублікував рейтинг бійців. Українець Амосов – на другому місці!

Дуглас Ліма (32-8 MMA) повертається в свою звичну вагову категорію після невдалої спроби завоювати титул чемпіона в середній вазі проти Гегард Мусасі на Bellator 250 в жовтні минулого року. А титулом в напівсередній вазі він володіє з жовтня 2019 року, повідомляє MMA Junkie.

На рахунку Амосова 25 перемог в MMA і жодної поразки. У Bellator українець вже встиг здобути шість перемог. Цікаво, що після свого попереднього поєдинку проти Логана Сторлі Амосов в інтерв'ю Спорт.Сегодня зізнався, що сподівається отримати чемпіонський бій.

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