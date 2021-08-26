Українця терміново викликали в UFC! Бій вже через тиждень

Український боєць змішаних єдиноборств Людвік Шолінян дебютує в найпрестижнішому бійцівському чемпіонаті – UFC.
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4 вересня в рамках турніру UFC Fight Night Шолінян зустрінеться з Джеком Шором. Українець замінить Звіада Лазішвілі, який отримав травму, повідомляє Вісник ММА.
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Людвік Шолінян народився 20 січня 1990 року у Вірменії. У три роки з батьками переїхав до Києва. У змішаних єдиноборствах виступає на професійному рівні починаючи з 2016 року, відомий за участю в турнірах бійцівських організацій Bellator, M-1 і LFA.
Провів 11 боїв – 9 перемог, 1 нічия і 1 поразка.