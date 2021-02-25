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Україна проти Грузії: на бій "Дуеліста" і "Гладіатора" в Києві пустять глядачів

25 лютого, 14:08

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

У поєдинку за вакантний титул WWFC у ваговій категорії до 93 кг зустрінуться Ігор Потеря і Георгій Лобжанідзе

"Дуеліст" проти "Гладіатора" – чемпіонський бій з такою афішею очікує любителів ММА в столиці! До Києва повертаються титульні поєдинки української ліги змішаних єдиноборств WWFC. Це організація, з якої в знаменитий промоушен UFC перейшли Роман Долідзе, Сергій Співак і, зовсім нещодавно, український боєць Денис Бондар.

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На глядачів чекатимуть бій за звання чемпіона світу і битва за пояс Road to WWFC. Важлива новина – турнір WWFC 18 пройде з глядачами! Квитки на шоу 14 березня в Pochayna Event Hall вже надійшли в продаж, ціна – від 750 грн.

У головній події вечора яскравий фінішер WWFC Ігор Потеря на прізвисько "Дуеліст" (статистика боїв в ММА 16:2) проведе бій за вакантний титул WWFC у ваговій категорії до 93 кг проти грузинського "Гладіатора" Георгія Лобжанідзе (статистика боїв 11:5).

Українець виграв 12 останніх поєдинків поспіль, він не знає поразок майже чотири роки!

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У другій головній події вечора відбудеться поєдинок за пояс Road to WWFC у ваговій категорії до 66 кг. Михайло Шаблій (статистика боїв 5:1) вийде на ринг проти колишнього претендента на чемпіонський титул Олександра Горшечникова (статистика боїв 14:5).

Також, крім титульних боїв, глядачі зможуть побачити ряд рейтингових поєдинків серед професійних бійців. В ринг вийдуть Ельнур Велієв, Олег Хачатуров, Олександр Федонов і інші.

Відкривати турнір будуть два поєдинки за участю спортсменів UFMMA (Української федерації змішаних бойових мистецтв).

Крім цього, в рамках популяризації ММА серед дітей і юніорів відбудеться турнір федерації "Young Warriors", бої яких глядачі зможуть подивитися окремо в онлайн-трансляції на YouTube-каналі WWFC.

Всі подробиці в спецтемі Вечір боїв WWFC в Києві

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анонс MMA змішані єдиноборства WWFC

Джерело: Сегодня|Спорт

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