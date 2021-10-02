Третя поспіль поразка Феномена: дивіться відео нокдауну екс-чемпіона Bellator

В ніч з 1 на 2 жовтня в Лондоні на легендарному стадіоні Уемблі завершився турнір Bellator 267.
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Головною подією турніру став бій, в якому зустрічалися 33-річний бразилець Дуглас Ліма (Феномен) і 34-річний Майкл Пейдж з Великобританії.
Уже в першому раунді британець відправив Феномена в нокдаун одиночним правим прямим, але той відразу встав і продовжив поєдинок.
First strike to @ MichaelPage247 !!!! # Bellator267 | @SHOsports | @BBCiPlayer pic.twitter.com/6Dx2cVdYVV- BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2021
В середині першого раунду Ліма все ж зумів провести вдалий тейкдаун, але він не приніс серйозних наслідків для Пейджа.
A BIG takedown for @PhenomLima in round one. # Bellator267 | @SHOsports | @BBCiPlayer pic.twitter.com/JHmHNO6Avp- BellatorMMA (@BellatorMMA) October 1, 2021
Підсумком поєдинку стала перемога Пейджа роздільним рішенням суддів (29-28, 28-29, 29-28).
Тепер британський боєць стане обов'язковим претендентом на титульний бій проти чемпіона Ярослава Амосова.
Нагадаємо, що в червні український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов завоював чемпіонський пояс Bellator , Перемігши рішенням суддів Дугласа Ліму.