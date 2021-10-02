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Третя поспіль поразка Феномена: дивіться відео нокдауну екс-чемпіона Bellator

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
2 жовтня, 11:33
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На турнірі Bellator 267 відбувся бій-реванш між екс-чемпіоном в напівсередній вазі Дугласом Лімою і британцем Майклом Пейджем
Майкл Пейдж vc Дуглас Лима
Майкл Пейдж vc Дуглас Лима / Фото: Колаж: Сьогодні

В ніч з 1 на 2 жовтня в Лондоні на легендарному стадіоні Уемблі завершився турнір Bellator 267.

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Головною подією турніру став бій, в якому зустрічалися 33-річний бразилець Дуглас Ліма (Феномен) і 34-річний Майкл Пейдж з Великобританії.

Уже в першому раунді британець відправив Феномена в нокдаун одиночним правим прямим, але той відразу встав і продовжив поєдинок.

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В середині першого раунду Ліма все ж зумів провести вдалий тейкдаун, але він не приніс серйозних наслідків для Пейджа.

Підсумком поєдинку стала перемога Пейджа роздільним рішенням суддів (29-28, 28-29, 29-28).

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Тепер британський боєць стане обов'язковим претендентом на титульний бій проти чемпіона Ярослава Амосова.

Нагадаємо, що в червні український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов завоював чемпіонський пояс Bellator , Перемігши рішенням суддів Дугласа Ліму.

Бразилець Дуглас Ліма і українець Ярослав Амосов
Бразилець Дуглас Ліма і українець Ярослав Амосов / Фото: BellatorMMA

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