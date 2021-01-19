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Тільки він переможе Нурмагомедова: в таборі Хабіба назвали ім'я

19 січня, 12:39

Олег Люлька Олег Люлька

Його звати Іслам

Хав'єр Мендес, тренер чемпіона UFC у легкій вазі Нурмагомедова, назвав спортсмена, здатного здолати непереможного Хабіба. Це – 29-річний чемпіон світу з самбо Іслам Махачев, що представляє команду Нурмагомедова.

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"Іслам дуже сильний. Я тренував обох: і Хабіба, і Іслама. Іслам був єдиним, хто міг щось протиставити Хабібу. Він за силою той боєць, який міг би його перемогти, – гіпотетично, звичайно", – наводить слова Мендеса ТАРС

Іслам Махачев

Іслам Махачев / Фото: Instagram

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Нагадаємо, Хабіб заявив про завершення спортивної кар'єри в кінці жовтня після перемоги "задушенням" над Джастіном Гейджі, сказавши, що без батька, який помер від наслідків коронавірусу, він "ні за що не повернеться".

Однак пізніше Нурмагомедов дав зрозуміти, що заради щедрого гонорару готовий знову вийти в "клітку". Під щедрим гонораром Хабіб мав на увазі 100 мільйонів доларів.

Утім, за словами друга Нурмагомедова Рамазана Рабаданова, натякаючи на можливе повернення до октагону, Хабіб "використовує боса UFC Дану Вайта": "У діях Хабіба проглядається бажання утримати пояс чемпіона в легкій вазі якомога довше, щоб його найближчий соратник Іслам Махачев міг якомога ближче підібратися до чемпіонського титулу. А потім Хабіб зі спокійним серцем передасть пояс своєму товаришу. Адже він перехідний".

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MMA UFC змішані єдиноборства Хабіб Нурмагомедов Іслам Махачев

Джерело: ТАСС

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