Темношкірий гігант нокаутував суперника на останній секунді першого раунду

У неділю вранці за київським часом в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 189 (або ж Vegas 28). У головній сутичці зійшлися бійці суперважкого дивізіону – суринамець Жаірзіньйо Розенструйк і бразилець Аугусто Сакаї. Там же український грузин Долідзе на прохання мами побив поліцейського в США.
Поєдинок Розенструйка і Сакаї дещо несподівано завершився в першому ж раунді. Жаірзіньйо активно включився на останніх секундах і просто збив Аугусто з ніг. Рефері нічого не залишалося, як зупинити побиття за секунду до гонгу.
Колишній кікбоксер здобув 12 перемогу в 14 боях, причому 11 разів він перемагав достроково. До слова, у 2014 році Жаірзіньйо разом з декількома суринамцями був затриманий поліцією Нідерландів за підозрою в контрабанді наркотиків, але через кілька днів його відпустили й зняли звинувачення. Зараз 33-річний боєць – батько двох дочок.
Тим часом "Охоронець Путіна" побив бразильця в Лас-Вегасі.
У 30-річного Сакаї тепер три поразки в 19 поєдинках. Цікаво, що між боями він працює в магазині акваріумів.
Дивіться, що говорив Роман Долідзе після перемоги в Неваді: