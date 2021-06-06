Темношкірий гігант нокаутував суперника на останній секунді першого раунду

Жаірзіньйо Розенструйк із Суринаму переміг Аугусто Сакаї, онука японських емігрантів до Бразилії, і отримав премію за найкращий виступ вечора

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У неділю вранці за київським часом в Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 189 (або ж Vegas 28). У головній сутичці зійшлися бійці суперважкого дивізіону – суринамець Жаірзіньйо Розенструйк і бразилець Аугусто Сакаї. Там же український грузин Долідзе на прохання мами побив поліцейського в США.

Поєдинок Розенструйка і Сакаї дещо несподівано завершився в першому ж раунді. Жаірзіньйо активно включився на останніх секундах і просто збив Аугусто з ніг. Рефері нічого не залишалося, як зупинити побиття за секунду до гонгу.

Колишній кікбоксер здобув 12 перемогу в 14 боях, причому 11 разів він перемагав достроково. До слова, у 2014 році Жаірзіньйо разом з декількома суринамцями був затриманий поліцією Нідерландів за підозрою в контрабанді наркотиків, але через кілька днів його відпустили й зняли звинувачення. Зараз 33-річний боєць – батько двох дочок.

Тим часом "Охоронець Путіна" побив бразильця в Лас-Вегасі.

У 30-річного Сакаї тепер три поразки в 19 поєдинках. Цікаво, що між боями він працює в магазині акваріумів.

Дивіться, що говорив Роман Долідзе після перемоги в Неваді: