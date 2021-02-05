Так і вбити можна! Жорсткий нокаут в ММА

Яскравим видався вечір змішаних єдиноборств ONE: UNBREAKABLE III в Сінгапурі. Спочатку українка Альона Рассохіна здобула сенсаційну перемогу, а потім глядачі побачили яскравий нокаут у чоловічому двобої.

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У октагоні зійшлися пакистанець Ахмед Муджтаба і Рахул Раджу з Індії. Бій тривав менше хвилини. Муджтаба ефектно нокаутував противника за 56 секунд.

Для Муджтаби це був десятий поєдинок в ММА – 8 перемог і 2 поразки. Раджу провів 13 боїв – 7 перемог і 6 поразок.

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Нагадаємо, що дебют українського бійця змішаних єдиноборств Дениса Бондаря в UFC відкладається. 28-річний українець на прізвисько "Псих" повинен був битися 6 лютого на турнірі UFC Fight Night 184 проти Оді Осборна, проте поєдинок довелося перенести через проблеми Бондаря з візою.

Раніше ми писали, що одна з найкрасивіших дівчат зі світу змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант сьогодні дебютує в лізі кулачних боїв Bare Knuckle FC .

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