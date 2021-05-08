Зі скількома він переспав? Главу UFC звинуватили в сексуальних відносинах з бійцями

Тренер ветерана Дієго Санчеса Джошуа Фабіа заявив, що Дана Уайт вступає у стосунки з дівчатами-спортсменками ліги, а в промоції занадто багато бруду і дурості

Президент UFC Дана Вайт / Фото: Getty Images

Главу престижного промоушена UFC Дану Уайта звинуватили в сексуальних зв'язках з бійцями. Тренер колишньої зірки ліги Дієго Санчеса Джошуа Фабіа заявив, що Уайт дозволяє собі зав'язувати стосунки з дівчатами, які виступають в його турнірах. Раніше Хабіб вирішив "кинути" боса UFC в інтересах Росії.

"Чому ніхто не говорить про це? Чому ніхто не розповідає, що відбувається? Дана Уайт спить з дівчатами-бійцями ліги. Зі скількома з них у нього був секс? Зі скількома переспав матч-мейкер Шон Шелбі? Це правда. Давайте з'ясуємо, в промоції занадто багато бруду і дурості. Якщо ви не проливаєте на це світло, буду показувати відео", – цитує Фабіа BJ Penn

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Дієго Санчес / Фото: Getty Images

Ветеран Санчес повинен був битися 9 травня в Лас-Вегасі у співголовному бою вечора UFC проти Дональда "Ковбоя" Серроне. Але минулого тижня медики рекомендували звільнити Дієго на прізвисько "Нічний кошмар" від бою. Однак конкретні причини не повідомлялися. Після чого і тренер американця, і сам боєць висловили невдоволення лігою.

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Нагадаємо, що 39-річний Санчес – член Залу слави UFC, переможець першого сезону The Ultimate Fighter і колишній претендент на титул чемпіона у легкій вазі.

Раніше колишнього чемпіона UFC обдурили і скандально нокаутували.